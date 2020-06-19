Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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<br>Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ve Sarıoğlan ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.<br>Kocasinan ve Sarıoğlan ilçelerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kocasinan ilçesi Kümeevler Mahallesi'nde bazı sokaklar, yağış nedeniyle suyla kaplandı. Su birikintileri nedeniyle bazı evleri su bastı. Vatandaşlar mahallede yürümekte zorlandı. Sarıoğlan ilçesinde ise sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Traktörle arazilerinde çalışan vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı. Çamura saplanan bazı traktörler çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özer KAYA<br>2020-06-19 22:09:40<br>

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