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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Yıldızları Teknik Direktörü Adnan Altıntaş: “Takım olarak çok üzgünüz ancak önce sağlık"

İHA

Anadolu Yıldızları Teknik Direktörü Adnan Altıntaş: “Takım olarak çok üzgünüz ancak önce sağlık"

Kayseri Anadolu Yıldızları Bayan Futbol Takımı Teknik Direktörü Adnan Altıntaş, "Takım olarak üzgünüz ancak önemli olan sağlık" dedi.
Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Anadolu Yıldızları Bayan Futbol takımı 20192020 sezonunu 23 puanla 3.sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonun almış olduğu karar sonrası Kadınlar Liginde 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarının oynanmamasına karar verildi. Verilen karar sonrası Türkiye genelinde birçok takım sitem ederken birçok takımda kararın doğru olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Takım olarak üzgün olduklarını belirten Anadolu Yıldızları Teknik Direktörü Adnan Altıntaş, "Takım olarak üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Son 6 maçtır mağlup olmadık. Konum olarak iyi bir yerdeydik ama kısmet ne diyelim. Yıldız takımımız aynı şekilde ikinci tura çıkmıştı. Kısacası Anadolu Yıldızları olarak yarım kalan sezondan dolayı üzgünüz. Ancak önemli olan sağlık. İnşallah en kısa sürede pandemi'den kurtulur normal hayata döneriz ve futbolumuza kavuşuruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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