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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS'YE hastanede girdiler

İHA

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrenciler, gerekli tedbirler alınarak tedavi gördükleri hastanede LGS sınavına girdi.

LGS'YE hastanede girdiler

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrenciler, gerekli tedbirler alınarak tedavi gördükleri hastanede LGS sınavına girdi.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrenciler, hastane personeli ve gözetmenler eşliğinde tedavi gördükleri hastanede LGS sınavına girdi. Sınav sırasında hastane personeli ve MEB gözetmenleri her türlü önlemleri alarak sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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