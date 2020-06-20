Koronavirüs tedavisi gören öğrenciler, LGS'ye hastanede girdi

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<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de bazı öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, koronavirüs tedavisi gördükleri Kayseri Şehir Hastanesi'nde girdi.<br>Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı öğrencilerin tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Öğrencilerden 8'inci sınıfa gidenler, bugün tedavi gördükleri hastanede LGS'ye girdi. Odalarda 2 sağlık personeli ile 1 salon başkanı görevlendirildi. Sorunsuz geçen sınavın ardından öğrencilerin tedavileri devam etti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-06-20 15:24:07<br>

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