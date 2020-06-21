Kayseri'de 2 aile arasında kavga: 6 yaralı

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de husumetli iki aile arasında çıkan, sopa ve bıçakların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı.<br>Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Dilekyol sokakta meydana geldi. Husumetli iki aile üyeleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada, Orhan K. (38), Ali K. (57), Mehmet K. (37), Nilüfer K. (39) Alican K. (20) ve Ali Efe K. (18) bıçakla yaralandı. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet K. ile Nilüfer K.'nin durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Mahallede önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)<br>2020-06-21 10:49:05<br>

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