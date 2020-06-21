Talas Belediyesinden Babalar gününe özel kutlama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de Talas Belediyesi Babalar Günü'nü billboardlarda özel olarak kutladı.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar gününde Talas Belediyesi Babalar Günü'nü özel bir şekilde kutladı. Babalar Günü öncesinde duyuru yapan Talas Belediyesi, babaları ile maske ve sosyal mesafeyi anlatan fotoğraflar göndermesini istedi. Talas ilçesi sınırları içindeki vatandaşların göndermiş olduğu fotoğraflar, Babalar Günü'nde billboardlardaki yerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.