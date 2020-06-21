Üniversite ve Hulusi Akar Bulvarı'na yeni bağlantı yolu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan yeni çalışmayla Hulusi Akar Bulvarı’ndan Erciyes Üniversitesi’ne bağlantı sağlanmış olacak.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Köşk Mahallemizde Şehit Furkan Doğan Yurdu ve Cavit Yurttaş Cami çevresinde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hulusi Akar Bulvarı'nı Erciyes Üniversitesi yoluna bağlayan Gazanfer Bilge Caddesinde asfaltlama ve parke bordür çalışmamıza başladık. İmara uygun bir şekilde yol ve kaldırım yapmış olduk. Buraya yeni bir peyzaj ve otopark düzenlemesi yaptık. Çalışmalar bittikten sonra bu iki güzergah üzerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyoruz. Bu bölgedeki eksikleri de en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımıza daha konforlu hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışma ile hem Hulusi Akar Bulvarı'na hem de üniversiteye bağlantı sağlanmış oldu. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Cadde üzerinde bulunan bir camiyi de hayırsever ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Buradaki Cavit Yurttaş Cami’mizi de hayırseverimizle birlikte yapıyoruz. Kaba inşaatını, peyzajını, çevre düzenlemesini, ağaçlandırmasını, sert zemin çalışmasını belediyemiz yaparak camiyi kısa sürede tamamladık. En kısa sürede açılışını yapacağız. Rabbim hayırlı ibadetler yapmayı nasip etsin.” diye konuştu.

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