Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

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Kayseri'de traktöre bağlı römorka arkadan çarpan arcın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Büyükkünye mahallesi yolunda meydana gelen kazada plakası alınamayan araç, traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle büyük hasar alan araç hurdaya dönerken, arcı sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri aracın sürücüsünü Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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