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Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi Lung kümede kalacaklarını söyledi

İHA

Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi Lung kümede kalacaklarını söyledi

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Türkçe röportaj verdi.
Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve maçı 20'lık sonuçla kazanan Hes Kablo Kayserispor'da keyifler yerinde. Sahaya takım kaptanı olarak çıkan kaleci Silviu Lung, rakip takım oyuncularına gol imkanı tanımayarak galibiyetle önemli rol oynadı.
Maç sonrasında kazanmanın keyfi içerisinde galibiyeti Türkçe cümleler kurarak yorumlayan Rumen kaleci Silviu Lung, "Çok iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi moraller süper. Bugün sevinelim. Yarın Sivasspor maçını düşüneceğiz. Galibiyetlere devam etmeliyiz" dedi.

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