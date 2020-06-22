MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti

<br>KAYSERİ, (DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.<br>MHP 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçen 29 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Kilci, 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Kilci, yarın Hacılar ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-06-21 23:12:24<br>
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