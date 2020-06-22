Kayseri 3 Bakan ağırlayacak

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çarşamba günü 3 Bakanın Kayseri’ye geleceğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çarşamba günü “Şehrimiz için bereketli bir haftaya giriyoruz” diyerek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Kayseri’ye geleceğini duyurdu.

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