Vali Günaydın twitter'dan uyardı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hastaların yüzde 80.5’ine virüsün akraba ziyareti, nişan, düğün gibi toplu bulunan ortamlarda bulaştığını açıkladı.

Vali Günaydın, tüm uyarılara rağmen Kayseri’deki vaka artışlarının akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve toplu kahvaltılarda yaşandığına dikkat çekti. Vali Günaydın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok kıymetli hemşehrilerim, koranavirüs ile mücadelede şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımları, ne yazık ki akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve kahvaltılarda, tehlikeye atıyoruz. Son haftada pozitif vakaların %80.5’nin buralardan kaynaklandığını hatırlatmak isterim” uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.