Kayserispor ilk kez 2 farklı kazandı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 28 maçta ilk kez 2 farklı galibiyet elde etti.
Bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik 15 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, kazandığı maçlarda 10 ve 21'lik sonuçlar elde ederken ilk kez bir maçı iki farklı skorla tamamladı.
Ligin 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, maçın ilk yarısında Pedro Henrique ile ikinci yarıda da Artem Kravets ile gol bularak 20 kazandı.
Kayserispor'un bu sezon kazandığı maçlar ve neticeleri şöyle:
KayserisporFenerbahçe 10
KayserisporÇ.Rizespor 10
DenizlisporKayserispor 01
KayserisporGöztepe 10
KayserisporYeni Malatya 21
KayserisporGençlerbirliği 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.