Kayserispor 5.kez gol yemedi

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Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 28 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Süper Lig'de uzun bir aradan sonra galip gelmeyi başaran Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maçında hanesine 3 puan yazdırırken kalesini gole kapattı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 5 kez rakiplerinden gol yemeden maç tamamlamayı bildi.

Oynadığı 28 maçta 31 gol atarken kalesinde 64 gol gören ve ligin en çok gol yiyen takımı haline gelen Sarı Kırmızılılar 33 averaja sahip. Hes Kablo Kayserispor'un gol yemeden tamamladığı müsabakalar ve neticeleri şunlar:

KayserisporFenerbahçe 10

KayserisporÇ.Rizespor 10

DenizlisporKayserispor 01

KayserisporGöztepe 10

KayserisporGençlerbirliği 20

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