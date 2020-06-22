Kayserispor 5.kez gol yemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 5.kez gol yemedi

İHA

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 28 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Kayserispor 5.kez gol yemedi

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 28 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.
Süper Lig'de uzun bir aradan sonra galip gelmeyi başaran Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği maçında hanesine 3 puan yazdırırken kalesini gole kapattı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 5 kez rakiplerinden gol yemeden maç tamamlamayı bildi.
Oynadığı 28 maçta 31 gol atarken kalesinde 64 gol gören ve ligin en çok gol yiyen takımı haline gelen Sarı Kırmızılılar 33 averaja sahip. Hes Kablo Kayserispor'un gol yemeden tamamladığı müsabakalar ve neticeleri şunlar:
KayserisporFenerbahçe 10
KayserisporÇ.Rizespor 10
DenizlisporKayserispor 01
KayserisporGöztepe 10
KayserisporGençlerbirliği 20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Para cezasını duydular maskesiz çıkmadılar
YEREL HABERLER Para cezasını duydular maskesiz çıkmadılar
Taşınmazlar için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Taşınmazlar için geri sayım başladı
Kayseri merkezli 14 ilde insan kaçakçılarına operasyon: 25 gözaltı Düzensiz göçmenleri sahte evrak düzenleyerek 3 bin dolar karşılığında Avrupa'ya kaçırmaya çalışmışlar
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 14 ilde insan kaçakçılarına ...
Miguel Lopes çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Miguel Lopes çalışmalara başladı
Kayserispor 6. kez kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor 6. kez kazandı
Kayserispor ilk kez 2 farklı kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor ilk kez 2 farklı kazandı
Vali Günaydın twitter'dan uyardı
YEREL HABERLER Vali Günaydın twitter'dan uyardı
Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler
YEREL HABERLER Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler
Kayseri 3 Bakan ağırlayacak
YEREL HABERLER Kayseri 3 Bakan ağırlayacak
Cani üvey baba her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Cani üvey baba her yerde aranıyor
Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü - Ek ...
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti
Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
YEREL HABERLER Sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü
Hasan Ali Kilci vefat etti
YEREL HABERLER Hasan Ali Kilci vefat etti
Maskesizliğe 900 TL ceza
YEREL HABERLER Maskesizliğe 900 TL ceza
Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü Küçük çocuğun cesedi 6 gün sonra mezarlıkta gömülü olarak bulundu
YEREL HABERLER Üvey baba 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdü Küçük ...
Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi Lung kümede kalacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi Lung kümede ...
Bellona Kayseri Mikiah ile anlaştı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Mikiah ile anlaştı
Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi
YEREL HABERLER Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi
Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Devamını getirmeliyiz"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Devamını ...
Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı
Kayseri’de yamaç paraşütü sezonu açıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de yamaç paraşütü sezonu açıldı
Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: “Virüsü bitirirken acı bedeller yaşamamak için çalışıyoruz” “Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefatı demek”
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: “Virüsü bitirirken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X