Kayserispor 6. kez kazandı

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Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6.galibiyetini aldı.

Hes Kablo Kayerispor, ligin 28.haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken 6.kez maç kazanmanın keyfini yaşadı. Ligde 7 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunan sarı Kırmızılı ekip, Gençlerbirliği'ni sahasında yenerek galibiyet sayısını 6'ya yükseltti.

25 puana yükselen SarıKırmızılılar, daha önce Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor maçlarını kazanmıştı. Kayserispor'un ligde kazandığı maçlar şunlar:

KayserisporFenerbahçe 10

KayserisporÇ.Rizespor 10

DenizlisporKayserispor 01

KayserisporGöztepe 10

KayserisporYeni Malatya 21

KayserisporGençlerbirliği 20

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