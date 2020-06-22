Kayserispor 6. kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 6.galibiyetini aldı.
Hes Kablo Kayerispor, ligin 28.haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken 6.kez maç kazanmanın keyfini yaşadı. Ligde 7 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunan sarı Kırmızılı ekip, Gençlerbirliği'ni sahasında yenerek galibiyet sayısını 6'ya yükseltti.
25 puana yükselen SarıKırmızılılar, daha önce Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor maçlarını kazanmıştı. Kayserispor'un ligde kazandığı maçlar şunlar:
KayserisporFenerbahçe 10
KayserisporÇ.Rizespor 10
DenizlisporKayserispor 01
KayserisporGöztepe 10
KayserisporYeni Malatya 21
KayserisporGençlerbirliği 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.