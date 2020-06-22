Miguel Lopes çalışmalara başladı

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Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Migeul Lopes, karantinadan çıkarak saha antrenmanlarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da Migeul Lopes de antrenmanlara başladı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden geç dönen ve 34 gün karantinada kalan tecrübeli defans oyuncusu Miguel Lopes, bugün sahada topla çalışmalara başladı.

Antrenman eksiği bulunan Lopes'in hazırlanacak olan özel program ile çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Lopes'in Sivasspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada görev alamayacağı öğrenildi.

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