Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor (3)

<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun Sezer tarafından öldürülen Alperen Ekinci (3), Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsisinin tamamlanmasının ardından ilçe mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Alperen'in cansız bedeni toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-22 20:51:29<br>
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