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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni tutmayan kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

İHA

Kayseri'de freni tutmayan bir kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Freni tutmayan kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Kayseri’de freni tutmayan bir kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Bulvarı Meteoroloji kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada canlı hayvan taşıyan 38 DK 806 plakalı kamyon, freni tutmaması sonucu 38 ACB 505 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 38 ACB 505 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye sevk ederken, polis ekipleri güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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