Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.<br>Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokakta çocukları ile oturan A D., yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. A.D.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, oturduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. A.D'nin ailesiyle birlikte toplam 2 ailenin oturduğu binanın girişi kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-23 11:15:14<br>

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