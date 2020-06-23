Bünyan Sıvgın Mahallesine yeni sosyal alan

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Sıvgın Mahallesinde bulunan eski çeşme ve etrafındaki alan, hayırseverlerin katkısı ve Bünyan Belediyesinin destekleriyle çocukların ve mahalle sakinlerinin durup dinlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri dinlenme alanına dönüştürülüyor.

Çalışmalar kapsamında eski çeşmenin yeri değiştirilerek yenilenecek. Yeni yeşil alan oluşturulacak ve çocuklar için oyun grubu, aileleri içinde kamelya ile banklar yerleştirilecek. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, mahalle ziyaretlerinde kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerini, hayırseverlerinde katkısıyla çalışmaya başladıklarını belirterek emeği geçen mahalle muhtarı ve hayırseverlere teşekkür etti.

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