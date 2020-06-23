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KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken değer verilmiyor" KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: "Devlet iş kapısı olmaktan çıkarılmalı"

İHA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya; "İstihdam yatırımcı olmazsa olmaz, ihracat yatırımcı olmazsa olmaz, teknoloji yatırımcı olmazsa olmaz. Bunların hepsi risk üstlenebilen yatırımcının marifetiyle ortaya çıkıyor. Dünyanın birçok yeri bedava yatırımcı ararken, bedava arsa tahsis ederken, vergi muafiyetleri sağlarken şimdi sanayicimizin üzerinde olmaması gerektiğine inandığımız yüklerimiz var maalesef" dedi.

KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken değer verilmiyor" KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: "Devlet iş kapısı olmaktan çıkarılmalı"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya; "İstihdam yatırımcı olmazsa olmaz, ihracat yatırımcı olmazsa olmaz, teknoloji yatırımcı olmazsa olmaz. Bunların hepsi risk üstlenebilen yatırımcının marifetiyle ortaya çıkıyor. Dünyanın birçok yeri bedava yatırımcı ararken, bedava arsa tahsis ederken, vergi muafiyetleri sağlarken şimdi sanayicimizin üzerinde olmaması gerektiğine inandığımız yüklerimiz var maalesef" dedi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan KAYSO Meclis Başkanı Özkaya; yatırımcıya gereken değer ve desteğin verilmediğini söyledi. Dünyanın birçok yerinde yatırımcıya bedava arsa tahsis edilirken şuanda sanayicinin üzerinde büyük yükler olduğunu kaydeden Özkaya; "19921193 yılında ‘tahsis yok’, ‘yer yok’ diye bahsedildi. Sene 2020 OSB’mizde yer var. Zamanında bir takım yanlış kararlar alınmış. O dönemde OSB’ler, gerçek anlamda yatırımcıların yatırım yapamamasına sebep olmuştur. Çünkü biz o gün es kaza bir yer bulduk, aldık, ayağımızı OSB’ye soktuk. Bugün Allah’a şükürler olsun yaklaşık bin kişinin çalıştığı bir şirketi yönetiyoruz. Ama o dönemde yer bulamayıp da böyle fırsatı kaçıranlar var. Onlar da Kayseri dışına çıkmıştır. Çünkü biliyorsunuz bazı OSB’lerimiz zamanında bedava arsa verdi. Şuanda Avrupa’da bile bedava arsa var. Şuanda yatırımcı dünyanın her yerinde çok kıymetli. İstihdam yatırımcı olmazsa olmaz, ihracat yatırımcı olmazsa olmaz, teknoloji yatırımcı olmazsa olmaz. Bunların hepsi risk üstlenebilen yatırımcının marifetiyle ortaya çıkıyor. Ama maalesef o dönemde ülkemizin bir gerçeği, 90’lı yıllarda sanayiye, ticarete bir atılım oldu ama ben bu işi hala 1015 sene geriden takip ettiğimize inanıyorum. Çünkü dünyanın birçok yeri bedava yatırımcı ararken, bedava arsa tahsis ederken, vergi muafiyetleri sağlarken şimdi sanayicimizin üzerinde olmaması gerektiğine inandığımız yüklerimiz var maalesef. Hakikaten olmaması lazım. Çünkü üretmezsek biz mesafe alamayız" dedi.
Türkiye'de işveren fazlalığı olduğunu, özel sektörün çalıştırmak için eleman bulamadığını kaydeden Özkaya; "Devlet kurumuna eleman alacaksın, binlerce insan başvuruyor. Özel sektöre eleman alacaksan hiç kimse başvurmuyor. Bizim kalkınmamızın temel dinamiği özel sektörümüz. Özel sektörümüzün ihtiyaçlarını baz alıp, insan kaynağımızı ilkokuldan başlayıp üniversiteye kadar yapılandırmamız lazım. İşten çıkartılma derdi olmayan bir insanın ya da başarı grafiğiyle ilgili bir ölçüm yapılmıyorsa bu çocuk ne kadar başarılı olur sizce? Adam şunu düşünüyor, ‘Ben devlete kapağı atarsam zaten işten atılma derdi yok, bölüm değiştirme derdim de yok. Kapağı attım mı sonuna kadar ben oradayım’. Bu süreç bence doğru bir süreç değil. Şuanda iddia ediyorum adı, soyadı belli birçok işletmemiz eleman yetersizliği yüzünden eleman bulamıyor. Bir taraftan diyoruz ki Türkiye’de işsizlik yüzde 2530’larda, bir tarafta özel sektördeki arkadaşlar diyor ki eleman çalıştıramıyoruz. Şuanda 3040 kişi ihtiyacımız var, gelsinler CV’lerini bıraksınlar. Nitelikli değil, çalışmaya iştahlı insan olsun. Artık nitelikten vazgeçildi. ‘Ben buradan ekmeğimi çıkaracağım’ desin, samimi olarak diyorum Kayseri’de ciddi bir işsizlik yok" ifadelerini kullandı.
"Devletimize yardımcı olmamız lazım"
En büyük vatanseverliğin üretmek, çalışanın hakkını zamanında vermek olduğuna inandığını ifade eden Abidin Özkaya; "Milletimizin büyük bir kısmı karakter sahibi. Ama art niyetli olanlar mutlaka var. Biz bu olmamalıyız. Bunu tersinden yapıp devletimize, milletimize, çalışanımıza yardımcı olmamız lazım. Çünkü en zor günümüzde devlet bize yardımcı oluyor. Yaşadığımız son süreçte herkes devletten bir şey bekledi. Devletimiz, yüzde 3 bütçe açığını, yüzde 56’ları göze alarak olayı çözmeye çalışıyor. Bize önce devlet lazım, önce vatan, bayrak lazım. Bunun bilincinde yaşayıp bu vatana hizmeti nasıl yaparız onu düşünmemiz lazım. Onun da şuanda bize düşen kısmı çalışmak ve üretmek olduğunu düşünüyorum. Çalışanımızın hakkını gününde vermek olduğuna inanıyorum. Şuanda en büyük vatanseverliğin de bu olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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