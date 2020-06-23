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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı

İHA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) TSE Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek, TSE uzmanları tarafından yapılan denetim ve tetkikler sonrasında, TSE Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. Belgeyi TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş'a takdim etti.

KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) TSE Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme programı şartlarını yerine getirerek, TSE uzmanları tarafından yapılan denetim ve tetkikler sonrasında, TSE Covid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. Belgeyi TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş’a takdim etti.
Konu hakkında açıklama yapan KAYSO Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, bu belge ile pandeminin başladığı ilk günden beri aldıkları önlem ve tedbirleri bir nevi belgelediklerini açıklayarak, “Sanayi Odamız tüm birimlerinde, giriş çıkışlar ve lavabolar dahil Türk Standartlarının yayınlamış olduğu Covid19 Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu çerçevesinde çalışmalarını tamamlamış, denetimleri gerçekleşmiş ve bu belgeyi almaya hak kazanmıştır” dedi
Aynı zamanda bu belgenin bir güven tesis ettiğini açıklayan Oğuzbaş, “Bu belgelendirme; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve üyelerimizin korunmasını esas aldığı için daralan pazarda bir nevi güven tesis etmektedir. Ben bu bağlamda müracaatlarımız çerçevesinde TSE Kayseri Bölge Müdürümüz Mahmut Ulaş Beyin şahsında, denetimleri gerçekleştiren uzmanlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş ise, “Sanayi Odamızın talepleri doğrultusunda, uzman arkadaşlarımızın denetim ve tetkiklerinden sonra hak ettikleri belgeyi kendilerine takdim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. Sanayi Odası’nın üyelerine de örnek teşkil edecek şekilde bu süreci bir plan dahilinde etkin bir şekilde yürütmesinden dolayı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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