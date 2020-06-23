Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum

DHA

Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer'in (38) eski eşi Nazan K. (28), firari zanlının kendisi ve çocuklarına da şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' demiş. Çok korkuyorum, çünkü bu adam her şeyi yapabilir" dedi. Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme...

Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum

<br>Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen Harun Sezer'in (38) eski eşi Nazan K. (28), firari zanlının kendisi ve çocuklarına da şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' demiş. Çok korkuyorum, çünkü bu adam her şeyi yapabilir" dedi.<br>Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra dün toprağa verildi.<br>Polis, firar eden Harun Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Nazan K.'den 5 yıl önce boşanan 2 çocuk babası Harun Sezer'in yakalanması için gidebileceği tüm adresler tek tek aranıyor.<br>'YAKALANMADIĞI İÇİN TEDİRGİNİZ'<br>Harun Sezer'in eski eşi Nazan K., DHA'ya konuştu. Nazan K., 9 yıl evli kaldığı Harun Sezer'den 5 yıl önce boşandığını anlatarak, "Harun, cinsel istismardan yargılandı ve beraat etti. Hala temyizde davası devam ediyor. Küçük kızım H.S. (11), Harun'un ailesinin yanında kalıyor. Çocuğumu istemek için ailesini aradığımda 'polisle gel al' dediler. Dün savcılık ve polise gittim. 2 gündür Harun yakalanmadığı için tedirginiz. Ben çocuğumu istiyorum, yanımda olsun. Devlet büyüklerimiz bize yardım etsin. Çocuğumun velayeti bende. Bana velayet geçtiği andan itibaren çocuğumu bana vermediler. Çocuğumla sadece telefonda görüşebildim. Kızımın bende ses kayıtları var. 'Anne ne olur beni al' diyor" dedi.<br>'KORKUDAN İHTİYAÇLARIMIZI DAHİ ALAMIYORUZ'<br>Cinayeti duyduğunda hissettiklerini anlatan Nazan K., "Cinayeti duyduğumda kızımın yanlarında olabileceğini düşündüm. Evlilik hayatımızda bana ve çocuklarıma da çok zarar verdi. Çocuğum orada olabileceğini düşündüğüm için birçok yere başvuruda bulundum. Kızım, Harun'un ailesinin yanındaymış onu öğrendim. Bizim korkularımız devam ediyor. Ben burada tek kızımla yaşıyorum. 2 gündür dışarı çıkamıyoruz. Korkudan ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz. O adam nerede ne yapacağı belli olmayan bir insan. Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' diye bir şeyler söylemiş. Bunları da duyunca çocuğumun biri yanımda, diğeri onlarda, çok korkuyorum; çünkü bu adam her şeyi yapabilir. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen çocuğum bana verilsin. Velayeti bende olan çocuğun o adamın ailesinin yanında. Bu adam yakalanıncaya kadar devlet beni korusun. Benim iki kızım var. Bir can gitti, iki can daha gitmesin. Kadın cinayetleri devam ediyor, en azından bir kadın cinayeti daha olmasın" ifadelerini kullandı. <br>'DÖVDÜ, KOLUMDAN BIÇAKLADI, BURNUMU KIRDI'<br>Öldürülen Alperen'in annesi Emel Öner'i tanımadığını belirten Nazan K., "Benim kızım da o kadın ve adamla birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Harun benim çocuklarıma çamaşır suyu içirmiş, şiddet uygulamış, odalara kilitlemiş. Tahliye edildikten sonra yaşanan olay da zaten bu. Harun benim de çocuklarımı boğmaya kalktı, dövdü, kolumdan bıçakladı, burnumu kırdı. Ailesi bana baskı yaptığı için ben de polise gidip şikayetçi olamadım; ama çocuklarıma şiddet uygulamasına da izin vermedim. Çocuklarımı korumak için bir sürü vücudumda bıçak yarası var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-23 14:48:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezası
YEREL HABERLER 2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis ...
Sivasspor-Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor-Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetecek
İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur vatandaşların sesi oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur ...
KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı
YEREL HABERLER KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı
KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken değer verilmiyor" KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: "Devlet iş kapısı olmaktan çıkarılmalı"
YEREL HABERLER KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken ...
Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na gelmeye başladı
YEREL HABERLER Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na gelmeye başladı
Kocasinan'da yenilenen Ihlamur Köprüsü trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Kocasinan'da yenilenen Ihlamur Köprüsü trafiğe açıldı
Bünyan Sıvgın Mahallesine yeni sosyal alan
YEREL HABERLER Bünyan Sıvgın Mahallesine yeni sosyal alan
2 ilde 11 özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 2 ilde 11 özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli ...
Talas’ta muhtemel tehlikeye önceden tedbir
YEREL HABERLER Talas’ta muhtemel tehlikeye önceden tedbir
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Büyükkılıç’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Büyükkılıç’a ...
Öğrenciler, sınava 2 yakını ile gidebilecekler
YEREL HABERLER Öğrenciler, sınava 2 yakını ile gidebilecekler
Melikgazi’den gençlere 6 adet çalışma istasyonu
YEREL HABERLER Melikgazi’den gençlere 6 adet çalışma istasyonu
Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs ...
Bu da hastane hırsızı Hastanelerden cep telefonu çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Bu da hastane hırsızı Hastanelerden cep telefonu ...
Freni tutmayan kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni tutmayan kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ...
Kayseri'de bisiklet heyecanı 11 Temmuz'da başlayacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar: "Yarışların iptal edilmeyişi Kayseri için bir şans"
YEREL HABERLER Kayseri'de bisiklet heyecanı 11 Temmuz'da ...
Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor (3)
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi ...
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, çok pişmanım
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda ...
Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü
YEREL HABERLER Kayseri havaalanında 'hasta' eden görüntü
Kayseri Üniversitesi 'Esnek Not Sistemini' Uygulamayı Planlıyor
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi 'Esnek Not Sistemini' Uygulamayı ...
Üvey babasının öldürdüğü küçük Alperen toprağa verildi
YEREL HABERLER Üvey babasının öldürdüğü küçük Alperen toprağa ...
Anaokulu çatısında çıkan yangını görevliler söndürdü
YEREL HABERLER Anaokulu çatısında çıkan yangını görevliler söndürdü
Suriyeli iki kardeşe YPG üyeliğinden 6'şar yıl 3'er ay hapis
YEREL HABERLER Suriyeli iki kardeşe YPG üyeliğinden 6'şar yıl 3'er ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X