Başkan Kalkan: "84 idareci görevine başladı"

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan; 2020 yılı 4 yılı ve 8 yılı dolan idarecilerin yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Konu ile ilgili Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan açıklamasında; “Geçtiğimiz günlerde yerleştirme sonuçları açıklanan 4 yılı ve 8 yılı tamamlanan idarecilerin kararnameleri sayın Valimiz Şehmus Günaydın'ın onayı ile idarecilerimize ulaştı. Bu yıl sayın valimiz tüm idarecilerin atama kararnamelerini çok kısa denebilecek bir sürede imzaladı. Sayın valimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kalkan, kararnamelerin hemen imzalanmasının eğitim öğretim için çok önemli olduğunu, okullarda yönetim boşluğuna sebebiyet vermediğini, yaz döneminde idarecilerin bir sonraki yılı planlamasına imkan verdiğini ifade ederek "2019 yılı atanan idarecilerden kararnamesi valilikçe imzalanmayan 37 idarecinin de kararnamelerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin daha fazla aksamaması için bir an önce imzalanması talebini iletiyoruz" dedi.

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