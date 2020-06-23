Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ’de başarılı kalp operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ’de başarılı kalp operasyonu

İHA

Kalpten çıkan ana damarında (Aort Damarı) doğuştan darlık olan ve 20 haftalık hamile olduğu için açık kalp ameliyatının yapılması hem kendisi, hem de bebek için çok yüksek riskli olan 24 yaşındaki hasta, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi YılmazMehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde yapılan kapalı operasyonla sağlığına kavuştu.

Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ’de başarılı kalp operasyonu

Kalpten çıkan ana damarında (Aort Damarı) doğuştan darlık olan ve 20 haftalık hamile olduğu için açık kalp ameliyatının yapılması hem kendisi, hem de bebek için çok yüksek riskli olan 24 yaşındaki hasta, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi YılmazMehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi’nde yapılan kapalı operasyonla sağlığına kavuştu.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Kayseri Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, kapalı yöntem ile sağlığına kavuşturdukları hastayla ilgili şu bilgileri verdi:
“Döndü Kayısı 24 yaşında, 20 haftalık gebe bir hastamız. Yaklaşık 13 yaşlarında rahatsızlanıyor. Çocuk kardiyoloji bölümüne başvuruyor ve orada aort koarktasyonu (doğuştan aort damarında darlık) teşhisi konuyor. Bunu daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek istersek, kalpten çıkan ana damarın ciddi bir şekilde daralması tespit ediliyor. Hastamız 24 yaşına geliyor ve evleniyor. Evlendikten sonra hamile kalıyor ve hiç takip ettirmiyor hastalığını. Bu hastalığın tipik özelliği olan ilaçlarla kontrol edilemeyen kan basıncı yüksekliği ortaya çıkıyor. Aort damar darlığı olan hastaların kan basıncı vücudun üst kısmında yüksek alt kısmında kan basıncı (tansiyon)düşüklüğü oluyor ve ilaçlarla kontrol etmek mümkün olmuyor. Gebelik sırasında en büyük tehlike tansiyonun kontrol edilememesi özellikle gebeliğin sonlarına doğru çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu hem anne için çok tehlikeli hem de bebek için çok tehlikeli bir durum. Anne karnındaki bebeğin beslenmesi bozularak gelişme geriliğine yol açabiliyor. Biz bütün olabilecek riskleri hastaya ve yakınlarına anlattık. Onlarda tedaviyi kabul ettiler. Çocuk kardiyoloji bilim dalındaki meslektaşım Prof. Dr. Ali Baykan ile birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Anesteziyoloji, kadın doğum, erişkin kardiyoloji ve çocuk kardiyolojinin oluşturduğu bir ekip tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla kalpten çıkan ana damardaki darlığı kapalı yöntemle tüp şeklinde özel bir stent yerleştirdik. Stent yerleştirdikten sonra hastanın kolundaki kan basıncıyla bacaklarındaki kan basıncı tamamen eşitlendi. Kan basıncını ilaçla kontrol edilemiyor iken, şuan ilaçsız kontrol altında. Yani hasta kapalı yöntem ile yaklaşık 1 saat süren bir operasyon sonrası tamamen sağlığına kavuştu. Aort damar darlığını müdahale çocuk kardiyologlarının ve erişkin kardiyologlarının genelde yaptığı bir işlem. Bu hastanın özelliği 20 haftalık gebelik sırasında yaptığımız ilk kapalı yöntem ile aort damarındaki darlığa müdahale operasyonu. Bu operasyon sırasında bebeğin riske girmemesi ve radyasyon almaması için karnını kurşun önlüklerle kapattık. Çok şükür sorun yaşamadık. Her şey yolunda gitti. Şuan hem anne, hem de bebek sağlıklı bir durumda.”
Sağlığına kavuşan 24 yaşındaki Döndü Kayısı ise kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
YEREL HABERLER Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler
YEREL HABERLER Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler
Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
YEREL HABERLER Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
Başkan Kalkan: "84 idareci görevine başladı"
YEREL HABERLER Başkan Kalkan: "84 idareci görevine başladı"
Kayseri'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ...
Trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans ...
FETÖ itirafçısı avukat: Mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler
YEREL HABERLER FETÖ itirafçısı avukat: Mülakatta kırmızı kravat ...
2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezası
YEREL HABERLER 2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis ...
Başkan Büyükkılıç'tan spor tesislerine tam destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan spor tesislerine tam destek
Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum
YEREL HABERLER Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve ...
Sivasspor-Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor-Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetecek
İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur vatandaşların sesi oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur ...
KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı
YEREL HABERLER KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı
KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken değer verilmiyor" KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: "Devlet iş kapısı olmaktan çıkarılmalı"
YEREL HABERLER KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken ...
Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na gelmeye başladı
YEREL HABERLER Leylekler Hürmetçi Sazlığı'na gelmeye başladı
Kocasinan'da yenilenen Ihlamur Köprüsü trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Kocasinan'da yenilenen Ihlamur Köprüsü trafiğe açıldı
Bünyan Sıvgın Mahallesine yeni sosyal alan
YEREL HABERLER Bünyan Sıvgın Mahallesine yeni sosyal alan
2 ilde 11 özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 2 ilde 11 özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli ...
Talas’ta muhtemel tehlikeye önceden tedbir
YEREL HABERLER Talas’ta muhtemel tehlikeye önceden tedbir
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Büyükkılıç’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Büyükkılıç’a ...
Öğrenciler, sınava 2 yakını ile gidebilecekler
YEREL HABERLER Öğrenciler, sınava 2 yakını ile gidebilecekler
Melikgazi’den gençlere 6 adet çalışma istasyonu
YEREL HABERLER Melikgazi’den gençlere 6 adet çalışma istasyonu
Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs ...
Bu da hastane hırsızı Hastanelerden cep telefonu çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Bu da hastane hırsızı Hastanelerden cep telefonu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X