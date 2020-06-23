6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti

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<br>Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 8 katlı apartmanın 6'ncı katından atlayan hemşire Yeter A. (30) hayatını kaybetti.<br>Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Yeter A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle evinin oturma odasındaki pencereden atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeter A'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yeter A.'nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ<br>2020-06-23 21:44:40<br>

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