Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig´in 29´uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.<br>Süper Lig´in 28´inci haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0'lık sonuçla mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yenileme çalışması ile başlayan idmanın 2'inci kısmında futbolcular pas ve şut çalışması yaptı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-23 21:57:45<br>

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