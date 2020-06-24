Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da

İHA

Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak amacıyla yola çıkan “Kooperatifçilik Otobüsü”nün üçüncü durağı Kayseri oldu. Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi” toplantısında Bakanlık ve kurum yetkilileri, iş dünyası temsilcileri ve STK başkanlarıyla kente özel iş fikirleri için istişareler yapıldı.
Kooperatifçilik Otobüsü, Kayseri’deki ilk olarak Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifini ziyaret ederek Güneş Enerji Sistemi (GES) projelerini inceledi.
Kooperatifçilik Otobüsü’nün Kayseri’deki ikinci durağı ise Kayseri Ticaret Odası oldu.
Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Kayseri Ticaret Odası toplantı salonunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Katılımın yüksek olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Ülkemizde kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak amacıyla hazırlanan “Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi” rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği sağlayarak toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendirecektir. Kooperatifçiliği bilmeyenimiz yoktur. Hepimiz kooperatiflerle bir şekilde tanıştık. Bir yerinden tuttuk. Bir kısmımız ev almak için bunun içerisinde oldu, bir kısmımız tüketim kooperatiflerinin içinde oldu. Bizim kültürümüzde olan imece usulü ya da belki bir anlamda ahilik kültürü olarak bizler bu tür yapılara yatkın bir toplumuz. Ancak çıkar odaklı bakıldığından bu tür yapılar pek olumlu imaj bırakmadı. Bu uygulamalardan çıkan olumsuz ve olumlu dersleri önümüze koyarak yeni bir başlangıç yapmakta fayda var. Kooperatifçiliğin bugün farklı bir yönüyle karşılıyoruz. Ülkemizde şehirler gezilerek binlerce insana ulaşılması, eğitimler verilmesi, işbirlikleri yapılması oldukça olumlu gelişmeler.” dedi.
İstişare toplantısında konuşan Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy ise sözlerine Kayserili olduğunu söyleyerek başladı.
Aksoy, “Bakanlık olarak bu projede Kayseri’nin birlikte iş yapma kültürüne ve ekonomik potansiyeline çok güveniyoruz. Burada Kayserili iş insanlarıyla biraraya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantı vesilesiyle Kayseri’ye özel iş fikirlerine yönelik bir çalışma grubu kurarak, bu fikirleri hayata geçirmek için en kısa sürede adım atacağız” ifadelerini kullandı.
Toplantıda Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi’nin videosu izletilerek kooperatifçilik sunumu yapıldı. Uzmanlar tarafından katılımcılara eticaret ve ihracat konularında da detaylı sunumlar yapılarak bilgilendirildi.
Kooperatifçilik Otobüsü 26 Haziran’a kadar Kayseri’de bir çok etkinliklere katılacak. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine de gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını ...
Müsabakalara parkta yaptıkları antrenmanla hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Müsabakalara parkta yaptıkları antrenmanla ...
Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti
Cam silerken 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cam silerken 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Toplum Destekli Polisler, 1 ayda 3 bin 41 vatandaşa bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polisler, 1 ayda 3 bin 41 vatandaşa ...
Kayseri’de 8 bin 165 araca trafik cezası yazıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de 8 bin 165 araca trafik cezası yazıldı
Kayseri’de hırsızlık yapan 35 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de hırsızlık yapan 35 kişi yakalandı
Mustafa Şahin: “Çiftçimizin 1 kuruş daha kar etmesi için çabalıyoruz” Talas Belediyesi Başkan Vekili Murat İlhan: “Talas Belediyesi çiftçi için her türlü desteği verecektir” TÜSİAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz: “Salgın bizlere üretmenin önemini öğretti”
YEREL HABERLER Mustafa Şahin: “Çiftçimizin 1 kuruş daha kar etmesi ...
Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ’de başarılı kalp operasyonu
YEREL HABERLER Doğuştan kalp hastası hamile kadına, ERÜ’de başarılı ...
Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
YEREL HABERLER Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler
YEREL HABERLER Bir milyonuncu maskeyi takdim ettiler
Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
YEREL HABERLER Cristian Sapunaru cezasını tamamladı
Başkan Kalkan: "84 idareci görevine başladı"
YEREL HABERLER Başkan Kalkan: "84 idareci görevine başladı"
Kayseri'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ...
Trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans ...
FETÖ itirafçısı avukat: Mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler
YEREL HABERLER FETÖ itirafçısı avukat: Mülakatta kırmızı kravat ...
2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezası
YEREL HABERLER 2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis ...
Başkan Büyükkılıç'tan spor tesislerine tam destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan spor tesislerine tam destek
Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve çocuklarıma da şiddet uyguladı, çok korkuyorum
YEREL HABERLER Alperen'i öldüren zanlının eski eşi: Bana ve ...
Sivasspor-Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor-Kayserispor maçını Mete Kalkavan yönetecek
İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur vatandaşların sesi oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti kayseri Milletvekili Dursun Ataş mağdur ...
KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı
YEREL HABERLER KAYSO Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi Aldı
KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken değer verilmiyor" KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: "Devlet iş kapısı olmaktan çıkarılmalı"
YEREL HABERLER KAYSO Meclis Başkanı Özkaya: "Yatırımcıya gereken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X