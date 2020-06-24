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Ekinci, “LGS’de alınan önlemlere harfiyen uyuldu” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz” “Okullarımız öğrencilerimizi çok özledi”

İHA

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında alınan önlemlere öğrencilerin harfiyen uyduğunu açıklayarak, "Bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı. Bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ekinci, “LGS’de alınan önlemlere harfiyen uyuldu” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz” “Okullarımız öğrencilerimizi çok özledi”

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 20 Haziran’da yapılan LGS sınavında alınan önlemlere öğrencilerin harfiyen uyduğunu açıklayarak, “Bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı. Bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
“Salgın dönemi sonrasında yapılan LGS sınavı öğrencilerimiz gibi bizim için de gerçekten büyük bir sınavdı. 20 Haziran’da yapılacak olan sınav için biz de çok ciddi bir şekilde hazırlandık” diyen il Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Öğrencilerimizin sağlığı için en küçük bir ayrıntıyı bile hesapladık. Ne olabilir, nasıl bir problem ile karşılaşabiliriz? Bunlarla ilgili olarak bir planlama yaptık” diye konuştu.
Kayseri’de 310 tane okulda yaklaşık 31 bin 500 öğrencinin sınav için kayıt olduğunu hatırlatan Ekinci, “Yüzde 92 civarında öğrencimiz sınava girdi. Ben de o gün 78 okulumuzu gezdim. Harfiyen tüm aldığımız tedbirler okullarımızda uygulandı” diyerek şunları söyledi:
“Tedbirlerin uygulanması, tedbirlere uyanların anlayışıyla da alakalıdır. Bu tedbirlerin uygulanmasında çaba gösteren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştılar. Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Onlar da canla başla çalıştılar. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tüm okullarımızda bize yardımcı oldular. En büyük teşekkürü öğrencilerime ediyorum. Çünkü daha önceden bizim sosyal medyadan yayınladığımız sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili videomuz öğrencilerimiz tarafından izlenmişti. Öğrenciler okullara geldiklerinde ne ile karşılaşacaklarını biliyorlardı. Okullarımızın önünde herhangi bir izdiham olmayacak şekilde gerçekten sosyal mesafeye uyan bir biçimde çocuklarımız yaşlarından büyük bir olgunluk göstererek sıraya girdiler. Gerekli dezenfektan işlemlerini gerçekleştirdiler ve sonrasında sınav salonlarına girdiler. Sınav sırasında da şükürler olsun herhangi bir aksaklığımız olmadı.
Gerek karantina altında olan öğrencilerimiz gerekse Covid19 teşhisi konulan ve hastanede yatan öğrencilerimiz de alınan tedbirlerle herhangi bir hak kaybı yaşamadan bu sınavı başarı ile atlattı.
Sınavlar tabiki bizim için hayatımızdaki merhalelerden bir tanesi hayatın sonu değildir. Çocuklarımızın bu sınavda başarıları, notları ne olursa olsun ben hayatta başarılı olmalarını ve kazanmalarını diliyorum. İnşallah bu günleri de bir an önce atlatırız. Eski günlerimize döneriz. Gerçekten okullarımız öğrencilerimizi çok özledi. Bu sınavda öğrencilerimizin de okullarını çok özlediklerini gördük. Keşke kucaklaşabilseydik sadece sosyal mesafeli olarak birbirimizi görmenin mutluluğunu yaşadık. Milli Eğitim camiası olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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