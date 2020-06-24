Kayseri'de Alperen'i öldüren zanlı, her yerde aranıyor

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan Harun Sezer'i (38) arama çalışmaları sürüyor.<br>Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra önceki gün toprağa verildi.<br>POLİS, HARUN SEZER'İN PEŞİNDE<br>Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Dere yatakları ve dağlık alanlardaki arama çalışmalarında drone de kullanıldı. Ayrıca, ilçenin Kayseri ve Kahramanmaraş karayolunda da kontroller devam ediyor. Yapılan aramalara rağmen Sezer henüz bulunamadı. Öte yandan cinayet şüphelisi Harun Sezer'in annesi ve 3 kardeşinin de arama çalışmaları kapsamında ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Ancak anne ve çocuklarının sorgusunda da bir iz bulunamadığı belirtildi.<br>Alperen'in Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan ön otopsi raporunda ise darp sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-24 13:32:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.