Kravets 6. golünü attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı forveti bu sezon 6. golünü attı.

Süper Lig'de 25 puanla 17. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligdeki 5. sezondaki 6. golünü attı. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve takımının 2. golünü atarak 3 puan alınmasında önemli rol oynayan Artem Kravets çıktığı 13 Süper Lig maçında 5.golünü attı.

Artem Kravets'in bu sezon gol attığı maçlar şunlar:

KayserisporÇ.Rizespor 10

KayserisporBaşakşehir 14

TrabzonsporKayserispor 62

KayserisporKonyaspor 22

KayserisporGençlerbirliği 20

KayserisporManisa 32 (Kupa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.