Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer G., 15 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına, tutuksuz yargılanan Mehmet G ise, 1 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldı.<br>Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 9 Kasım'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Mehmet G. ve Ömer G. gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, 97 gram metamfetamin ve 45 gram kubar esrar ele geçirildi. 2 şüpheliden Ömer G. cezaevine konulurken, Mehmet G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.<br>Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuklu sanık Ömer G., koronavirüs tedbirleri kapsamında Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katılırken, tutuksuz sanık Mehmet G. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları reddederek, kullanıcı olduklarını ve beraatlarını istediklerini söyledi.<br>Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer G.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan Mehmet G.'yi ise 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-06-24 14:32:13<br>

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