Kayserili çocuklar, süs havuzunda serinledi

<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, parkta süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.<br>Kentte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda bulunan süs havuzuna girdi. Çocuklar, suyla dolu havuzda yüzüp, oyun oynayarak, serinlemeye çalıştı. Bir süre havuzda serinleyen çocuklar, ardından kıyafetlerini giyip, parkta oynamaya devam etti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-24 15:31:31<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.