Çopuroğlu: “Söylediklerimiz Ankara’da karşılık buluyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çopuroğlu: “Söylediklerimiz Ankara’da karşılık buluyor”

İHA

Çopuroğlu: “Söylediklerimiz Ankara’da karşılık buluyor”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri’ye yapılan her yatırımın ve her girişimin kendileri için değerli olduğunu söyleyerek, “Söylediklerimiz Ankara’da karşılık buluyor” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri’ye geliyor. AK Parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu da, bakanların ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, programlar hakkında bilgiler verdi. Çopuroğlu, “Kayseri’miz yarın 3 bakanımızı ağırlayacak. Bakanlarımız 10 gibi Kayseri’de olacaklar. İlk önce Havaalanı Geliştirme Projesi ile ilgili bir sunum olacak. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde istediklerimizi ve ihtiyaçlarımızı tekrar ifade edeceğiz. Geldiğimiz nokta şu ki; Havaalanı Genişletme Projesi ihale aşamasında, her işi bitti. BelsinNuh Naci Yazgan Üniversitesi arasındaki tramvay hattının her işi bitti, ihale aşamasında. Ulaştırma Bakanımıza bunları ifade edeceğiz. Hem de şehrimiz üzerinde birkaç önemli noktada istekte bulanacağız. Büyükşehir Belediyemizin isteklerinden bir tanesi, lojistik köy talebidir. Bunu dile getireceğiz. Şehrimiz içerisindeki farklı noktalardaki farklı talepleri tekrar gündeme getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Kayseri’ye yapılan her yatırımın ve girişimin kendileri için değerli olduğunu kaydeden Başkan Çopuroğlu, “Bakanlarımız, havaalanındaki brifingden sonra ASPİLSAN ziyareti olacak. Burada bilgi edinilecek. Çünkü ASPİLSAN hem Kayseri hem de Türkiye açısından pil üretimi noktasında örnek teşkil edecek bir müessesedir. Kayseri’mizin yıllar önce bu müesseseyi ülkemize kazandırmış olması bizim açımızdan bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bunu özellikle izah edeceğiz ve anlatacağız. Çünkü teknolojiler gelişirken zor ve geç gelişen bir teknoloji de pil teknolojisidir. Pilini uzun ömürlü olması, yeni teknolojiye uygun olması ve ASPİLSAN’ın Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine yeni yapacağı fabrika ile taçlandırmış olması Kayseri’nin isminin bir kez daha ön plana çıkmasına vesile olacak. sonranda Erciyes’te bir toplantı olacak. Erciyes’teki toplantının amacı; şehrimizde devam eden yatırımların görüşülmesi için bir istişare toplantısı olacak. Bu arada bize farklı girişim gruplarından bize müracaat ederek bakan beyle görüşme talep ettiler. Bizde kendilerini bakanımızla görüştüreceğiz. Çünkü Kayseri’ye yapılan her yatırım ve her girişim bizim için değerlidir. Biz dersimize iyi çalışıyoruz. Anlatmaya gayret ediyoruz. Söylediklerimiz de Ankara’da karşılık buluyor. İnşallah bundan sonrada karşılık bulacağını ümit ediyoruz. Erciyes’ten döndükten sonra da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyareti olacak. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin ödül töreninden sonrada misafirlerimizi Kayseri’den uğurlayacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmayacak
YEREL HABERLER Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmayacak
Kayserili çocuklar, süs havuzunda serinledi
YEREL HABERLER Kayserili çocuklar, süs havuzunda serinledi
Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi
YEREL HABERLER Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
Hacılar'da bir park daha tamamlanma aşamasına geldi
YEREL HABERLER Hacılar'da bir park daha tamamlanma aşamasına geldi
Büyükşehir'den duygu sömürüsüne izin yok
YEREL HABERLER Büyükşehir'den duygu sömürüsüne izin yok
10 maçta 5 kart gördü
YEREL HABERLER 10 maçta 5 kart gördü
Kravets 6. golünü attı
YEREL HABERLER Kravets 6. golünü attı
Kayseri'de Alperen'i öldüren zanlı, her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de Alperen'i öldüren zanlı, her yerde ...
Bünyan'da zabıta maske dağıtıp işletmeleri denetledi
YEREL HABERLER Bünyan'da zabıta maske dağıtıp işletmeleri denetledi
Melikgazi'de kaçak hafriyat ve molozlar mercek altında
YEREL HABERLER Melikgazi'de kaçak hafriyat ve molozlar mercek ...
Talas’ta güzel balkon ve bahçelere ödül
YEREL HABERLER Talas’ta güzel balkon ve bahçelere ödül
Kocasinan Belediyesi, 6 ayda 34 bin 629 ağaç kurtardı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, 6 ayda 34 bin 629 ağaç kurtardı
ERÜ Başhekimi Prof. Dr. Güney görevi bıraktı
YEREL HABERLER ERÜ Başhekimi Prof. Dr. Güney görevi bıraktı
Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider
YEREL HABERLER Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı namağlup lider
Kayserispor galibiyet planı yapıyor
YEREL HABERLER Kayserispor galibiyet planı yapıyor
Ekinci, “LGS’de alınan önlemlere harfiyen uyuldu” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Bu sınavdan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyoruz” “Okullarımız öğrencilerimizi çok özledi”
YEREL HABERLER Ekinci, “LGS’de alınan önlemlere harfiyen uyuldu” İl ...
Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da
YEREL HABERLER Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da
Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını ...
Müsabakalara parkta yaptıkları antrenmanla hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Müsabakalara parkta yaptıkları antrenmanla ...
Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6'ncı kattan atlayan hemşire hayatını kaybetti
Cam silerken 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cam silerken 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Toplum Destekli Polisler, 1 ayda 3 bin 41 vatandaşa bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polisler, 1 ayda 3 bin 41 vatandaşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X