Taekwondocular açık havada çalıştı

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Kayseri'deki taekwondo sporcuları antrenmanlarını açık havada yaptı.

Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü çalışmalarını normalleşme süreci ile birlikte hızlandırdı. Kulüp sporcuları bu sabah antrenmanlarını Kadir Has Spor Kompleksi'nde açık havada gerçekleştirdi. Antrenör Yavuz Sayan gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiren sporcuların hırslı olmaları dikkat çekti.

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