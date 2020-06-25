Bakanların Kayseri temasları Bakan Akar: “Yüzde 70’lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanların Kayseri temasları Bakan Akar: “Yüzde 70’lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz”

İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz" dedi.

Bakanların Kayseri temasları Bakan Akar: “Yüzde 70’lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yüzde 70’lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz" dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde kameraların karşısına geçen 3 bakan açıklamalarda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugünkü ziyaretimizde 3 bakanlığın ortak Kayseri’de gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerle ilgili görüşmelerimizi yaptık. Kayseri bizim açımızdan çok değerli bir şehir. Bir sanayi şehri. Bunun yanında üniversiteleri ile özellikle bölgesinde güçlü bir ARGe merkezi olacak şehirlerimizden bir tanesi. Bugün ki ziyaretimizde 12. Üs Komutanlığı’nı ziyaret ettik. Özellikle orada A400M projesinde kazanılmış kabiliyetleri nasıl daha ileriye götürebiliriz diye brifingler aldık. Orada ileride gerçekleştireceğimiz projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bunun yanında Kayseri’nin bir değeri olan ASPİLSAN’a bir ziyarette bulunduk. Burada da hem Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte hem de Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte Türkiye’deki sanayinin her sektörüne dönük özellikle pil teknolojileri ile ilgili hangi aşamaya gelindi, bundan sonra neler yapılabilir bunların değerlendirmelerinde bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerel kalkınmadan da sorumludur. Özellikle kalkınma ajanslarımız ile Kayseri’nin ekonomisini daha da yukarıya taşıyacak projelerin takipçisiyiz. Güzel ve verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile özellikle kurumlar ve bakanlıklar arasındaki eş güdüm maksimum seviyeye çıkmış durumda. Biz bu avantajlar bakan arkadaşlarımızla birlikte çok iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bir sinerji ile işlerimizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"YerköyKayseri hattının projesi tamamlandı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hızlı tren müjdesi vererek, YerköyKayseri hattının projeleri tamamlandığını kaydettiği ve şunları söyledi:
“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kayseri genelindeki projelerimizi yeniden değerlendirme imkanı bulduk. Devam eden projelerimizin biran önce bitmesi için gerekli talimatları ve takipleri yapacağız. Bunların değerlendirmesini yaptık. İnşallah bundan sonrada Kayseri için planladığımız projeleri belediye başkanımız, valimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte bunların planlamalarını yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Kayseri’ye çok değerli hizmetlerimiz olacak. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kayseri’ye yakışan projelerde yine Kayseri’ye mutlaka geleceğiz. Önümüzdeki günlerde Kayseri tramvayının ihalesini yapacağız. Bu yıl içerisinde çalışmalar başlayıp inşallah kısa bir süre içerisinde çalışmaları bitirip Kayserili kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Kayseri’de merakla beklenen projelerden bir tanesi Kayseri Havalimanı Terminalidir. Projeleri bitti, yatırım programına alıp bu yıl içerisinde inşaatına başlamayı planlıyoruz. Onun hazırlıklar içerisindeyiz. Yeni terminalimiz Kayseri’ye yakışır bir terminal olacak. Ülkemiz genelinde büyük bir demiryolu atılımı var. Kayseri’de bundan nasibini alacak. Demiryolu yatırımları hem maliyet olarak yüksek yatırımlar, uzun süreli yatırımlar ve ağır bir sanayi var. Kayseri’nin de merakla beklediği Kayseri’nin hızlı tren hattı var. İnşallah YerköyKayseri hattının projeleri tamamlandı. Onunla ilgili de planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah yatırım programını kesinleştirdiğimizde Kayseri’yi de hızlı tren ile buluşturmuş olacağız. Onun planlamalarını yapıyoruz. Kayseri’den bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Konya’ya hatta İstanbul’da Halkalı’ya kadar ulaşabilecek. Bunlar ülkemize yakışan projeler. İnşallah Kayseri’yi de değerli projeler ile buluşturup bizde Kayseri’ye gelip keyifle bunları kullanacağız.”

"Kayseri’mizin daha da modernleşmesi için büyük bir gayretle çalışıyoruz"
“Yüzde 70’lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz” diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “Zaten çok güzel ve çok modern olan Kayseri’mizin daha da modernleşmesi ve daha da güzelleşmesi için yapılması gereken ne kadar proje varsa bunların hepsinin gerçekleşmesi için büyük bir gayretle çalıştığımızı bir kez daha buradan ifade ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Bakanlıklarımız ve bakanlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Mevcut imkanları en etkin şekilde kullanmak suretiyle Kayseri’nin çok daha ileri seviyelere gelmesi için çalışmaları sürdürüyorlar. Kayseri tarihi, kültürü ve insanıyla gerçekten ok mümtaz bir yere sahip. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızın çok ötesinde yapmamız gerekenler olduğuna inanıyorum. Üs Komutanlığına yaptığımız ziyarette de gördük ki; bizim buradaki işçilerimiz, mühendislerimiz ve askerlerimiz omuz omuza çalışmak suretiyle çok büyük işler yaptılar, yapacaklar. Orada Airbus firmasıyla yapılan protokol çerçevesinde A400M stratejik, ulaştırma nakliye uçaklarımızın bakımları yapılacak. Bunlarla ilişkili direk ve dolaylı ilişkili konularda da bir takım hazırlıklar ve çalışmalar yapılıyor. Bunlar sadece silahlı kuvvetlerimizin ve ülkemizin değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere de ihraç edebileceğimiz konular. Bu çalışmalara ilişkin zaten Kayseri’mizin ve halkımızın kültürü ile hafızası buna son derece müsait. Bildiğiniz gibi 100 yıl öncesine kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında uçak yapılmıştır. Hatta bunlar ihraç dahi edilmiştir. Bu duygu ve düşünceler ile çalışmalarımızı yaptığımızda ve askersivil ayrımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanmak suretiyle mevcut savunma sanayi kapasitemizin çok daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şuanda yüzde 70’lere varan yerli ve milli savunma sanayi kapasitemizi önümüzdeki günlerde çok daha ileri gideceğini görüyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin tüm ihtiyaçlarıyla alakalı çalışmalar her anlamda çalışılmakta, gerekli projeler yapılmaktadır. Özellikle Sanayi Bakanlığımızın teknoloji bölümü ve TÜBİTAK ile bu projeler yürütülmektedir. Burada hiçbir şekilde bir komplekse kapılmaksızın ‘Yapamam’ demeksizin, herhangi bir şekilde bu ithalata bel bağlamaksınız, ‘Yapabiliriz’ diyerek ‘Yapacağız’ diyerek bugüne kadar çok şey yaptı bu millet. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Ülke genelindeki bu savunma sanayindeki seferberliğin çok etkili ve yoğun bir şekilde Kayseri’mize de yansıyacağının şimdiden müjdesini vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de intihar girişiminde bulunan genci görenler cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girdiler Metruk binanın çatısına çıkan genç polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı Selfie çeken gençler 'atla' diye bağırdı
YEREL HABERLER Kayseri'de intihar girişiminde bulunan genci görenler ...
3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (2)
YEREL HABERLER 3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (2)
“Nişan yapalım dediler 300 haneli köyü karantinaya aldılar” Karantina altına alınan Hacı Göl, sosyal medya hesabından maske, mesafe ve temizlik çağrısı yaptı
YEREL HABERLER “Nişan yapalım dediler 300 haneli köyü karantinaya ...
FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ sağını astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
3 bakandan ASPİLSAN ziyareti
YEREL HABERLER 3 bakandan ASPİLSAN ziyareti
Taekwondocular açık havada çalıştı
YEREL HABERLER Taekwondocular açık havada çalıştı
"Uçan Kale"nin kokpitinde üç bakan
YEREL HABERLER "Uçan Kale"nin kokpitinde üç bakan
Bakanlardan ASPİLSAN’a ziyaret
YEREL HABERLER Bakanlardan ASPİLSAN’a ziyaret
Kocasinan'da okullar, YKS'ye hazır
YEREL HABERLER Kocasinan'da okullar, YKS'ye hazır
Taşınmazlar yatırıma dönüşüyor
YEREL HABERLER Taşınmazlar yatırıma dönüşüyor
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ...
Erciyes Teknopark Tarafından COST Projeleri ile İlgili Çevrimiçi Bilgi Günü Düzenlendi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark Tarafından COST Projeleri ile ...
Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 4 yaralı
3 Bakan Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER 3 Bakan Kayseri'ye geldi
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’den cami cemaatine uyarı: “Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım ve seccadelerimizi evden götürelim”
YEREL HABERLER İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’den cami cemaatine ...
70 yaşındaki adam kendini vurdu
YEREL HABERLER 70 yaşındaki adam kendini vurdu
Kayseri’de ruhsatsız tabanca operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de ruhsatsız tabanca operasyonu: 2 gözaltı
Çopuroğlu: “Söylediklerimiz Ankara’da karşılık buluyor”
YEREL HABERLER Çopuroğlu: “Söylediklerimiz Ankara’da karşılık ...
Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmayacak
YEREL HABERLER Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmayacak
Kayserili çocuklar, süs havuzunda serinledi
YEREL HABERLER Kayserili çocuklar, süs havuzunda serinledi
Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi
YEREL HABERLER Büyükkılıç Argıncık Semt Kütüphanesini gezdi
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
Hacılar'da bir park daha tamamlanma aşamasına geldi
YEREL HABERLER Hacılar'da bir park daha tamamlanma aşamasına geldi
Büyükşehir'den duygu sömürüsüne izin yok
YEREL HABERLER Büyükşehir'den duygu sömürüsüne izin yok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X