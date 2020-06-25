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3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (2)

DHA

VARANK: KAYSERİ, GÜÇLÜ AR-GE MERKEZLERİMİZDEN OLACAK  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Varank, Bakan Akar'ın ev sahipliğinde Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayseri'nin kendileri açısından çok önemli şehir olduğunu söyleyen Varank, "Kayseri güçlü Ar-Ge merkezlerimizden biri olacak bir şehir. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Orada özellikle 'A400M projesiyle kazanılmış kabiliyetleri daha nasıl...

3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (2)

<br>VARANK: KAYSERİ, GÜÇLÜ AR-GE MERKEZLERİMİZDEN OLACAK <br>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Varank, Bakan Akar'ın ev sahipliğinde Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayseri'nin kendileri açısından çok önemli şehir olduğunu söyleyen Varank, "Kayseri güçlü Ar-Ge merkezlerimizden biri olacak bir şehir. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Orada özellikle 'A400M projesiyle kazanılmış kabiliyetleri daha nasıl ileriye götürebiliriz' diye brifingler aldık. Orada ileride nasıl projeler gerçekleştirebileceğimizi görüştük. Bunun yanında Kayseri'nin değeri olan ASPİLSAN'a ziyaret gerçekleştirdik. `Pil teknolojileriyle ilgili hangi aşamalara gelindi, bundan sonra neler yapılabilir´i konuştuk. Kalkınma ajanslarımızla iyi projeleri yukarıya taşınmanın çalışmalarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte özellikle kurumlar ve bakanlıklar arasındaki eş güdüm maksimumum seviyeye çıkmış durumda. Bir sinerji ile işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kayseri'nin ev sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.<br>KARAİSMAİLOĞLU: KAYSERİYERKÖY HATTININ PROJELERİ TAMAMLANDI<br>Bakan Karaismailoğlu da Kayseri'de bulunmaktan mutlu olduklarını, devam eden projelerin bir an önce bitmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kayseri'ye değerli hizmetler olacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:<br>"Kayseri tramvayının ihalesini yapacağız. Bu yıl içinde başlayıp kısa bir süre içinde bitirip kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Kayseri'de havalimanı terminali projeleri bitti. Yatırım programına alıp bu yıl inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz genelinde demiryolu yatırımı var. Demir yolu yatırımları maliyet olarak çok yüksek yatırımlar. Kayseri'nin biliyorsunuz beklediği hızlı tren hattı var. İnşallah KayseriYerköy hattının projeleri tamamlandı. Onunla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah yatırım programını kesinleştirdiğimizde Kayseri'yi hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Onun planlamalarını yapıyoruz. Bunlar ülkemize yakışan projeler."<br>AKAR: A400M UÇAKLARIMIZIN BAKIMLARI YAPILACAK<br>Bakan Akar ise beraberindeki bakanlarla birlikte kente geldiklerini, Kayseri'nin çok daha ileri noktalara gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Akar, "Burada sabah saatlerinde yaptığımız ziyarette 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda çalışmalarımızda gördük ki bizim buradaki işçilerimiz, askerlerimiz ve askerlerimiz omuz omuza çalışmak suretiyle gerçekten çok büyük işler yaptılar. Burada Airbus firması ile yapılan bir protokol çerçevesinde A400M stratejik ulaştırma nakliye uçaklarımızın bakımları yapılacak. Bunlarla ilgili direkt ya da dolaylı ilişkilerde de birtakım çalışmalar yapılıyor. Bunlar sadece bizim silahlı kuvvetlerimizin değil aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere de ihraç edebileceğimiz konular. Bu çalışmalara ilişkin zaten Kayseri halkının hafızası buna son derece müsait" dedi. <br>'SAVUNMA SANAYİ KAPASİTEMİZİN DAHA İLERİ GİDECEĞİNİ GÖRÜYORUM'<br>Kayseri'nin önemli sanayi şehri olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:<br>"Bildiğiniz gibi 100 yıl öncesine kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında tayyare ve uçak yapılmıştı. Bunlar ihraç dahi edilmişti. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı yaptığımızda ve asker, sivil ayırımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanmak suretiyle savunma kapasitemizi çok daha ilerilere götüreceğimizi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşvikiyle şu anda yüzde 70'lere varan milli ve yerli savunma sanayi kapasitemizin önümüzdeki dönemde çok daha ileri gideceğini görüyorum. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları ile ilgili her çalışma yapılmaktadır. Özellikle Sanayi Bakanlığı'mızın teknoloji bölümü ve TUBİTAK bölümüyle projeler yürütülmektedir. Burada hiçbir şekilde komplekse kapılmaksızın 'yaparım, yapamam' demeksizin herhangi bir şekilde bu ithalata bel bağlamaksızın 'biz yapabiliriz' diyerek, bugüne kadar bu millet çok şey yaptı. Ülke genelindeki seferberliğin çok etkili bir şekilde Kayseri'de de yansıyacağının müjdesini vermek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla Kayseri çok daha ileri gidecek. İnşallah namerde muhtaç olmadan ülkemizin birliği, bütünlüğü ve savunması için ne yapılması lazımsa bunların öncelikle kendi başımıza yapma yükümlülüğümüzün olduğunun bilincinde bu faaliyetleri yürütüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-25 16:47:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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