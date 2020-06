3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (3)

<br>BAKAN AKAR: GARANTÖRLÜK HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ<br>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs konusunda sakın kendinize göre bir şeyler yapmaya çalışmayın. Biz orada garantörüz. İngiltere ve Yunanistan garantörlük hakkını kullanır, kullanmaz o kendi bilecekleri iş. Biz kullanacağız. Dolayısıyla biz orada olduğumuz sürece soydaşlarımıza bir şey yapamazsınız. Bizim dışımızda da herhangi bir oldu bittiyi denemeyin, üzülürsünüz" dedi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Geleneksel Gazetecilik Yarışmasına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarına değinerek, "Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin egemenliği için yurt içinde, yurt dışında, dağda, bayırda Mehmetçik elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapılan bütün bu çalışmalarda bencil davranılmıyor. Bundan emin olabilirsiniz. En son Fransız gemisi dahil uluslararası hukuka saygılıyız. Gerçekten kurallar çerçevesinde yapıyoruz. Biz binlerce yıllık bir medeniyete sahip, devlet ve ordu geleneği olan bir milletiz. O yüzden başı boş herkes aklına geleni yapmıyor. Her şey bir kural çerçevesinde yapılıyor. Bu konuda hakkımızı, hukukumuzu koruma noktasında son derece azimliyiz. Bildiğiniz gibi başımızda bir sürü terör örgütü var. FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı, YPG'si gibi bunların hepsiyle ve diğer milletimize karşı yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürdük. Bizim bu mücadele tempomuzun azalması mümkün değil. Artan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi İdlip'te Ruslarla yaptığı bir anlaşma vardı. Orada istikrarı, ateşkesi sağlamak için Suriyeli kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşaması için ve böylece ülkemizin sınırlarında halkımızın güvenliğini sağlamak için bu mücadelemiz sürüyor. Terörle mücadele harekatı Irak'ın Kuzeyinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Oradaki Mehmetçik elinden gelen gayreti gösteriyor. Çok zor arazi koşullarında yapılması gereken ne varsa yaptık. Yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.<br>'TSK'NIN HEDEFİNDE KÜRT KARDEŞLERİMİZ YOKTUR'<br>Türk-Kürtlerin et ve tırnak gibi olduğunu ifade eden Akar, "Burada en ince olaylardan biri Mehmetçiğin yaptığı tüm operasyonları bazı mihraklar 'Türkler Kürtlere saldırıyor' gibi lanse ediyor. Bu kesinlikle yanlış. Bu tamamen bir algı operasyonudur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde hiçbir zaman Kürt kardeşlerimiz yoktur. Olmaz, olamaz. Türk ve Kürtler et ve tırnak gibidir. Biz kardeşiz. Birlikte beraber, omuz omuza ülkemizin refahı için çalışıyoruz. Burada ahlaksızlar bu mücadeleyi sulandırmak, çarpıtmak ve bazı mihrakların heveslerini gerçekleştirmek için bir yol olarak kullanıyorlar. Bu konuda herkesin çok dikkatli olması lazım. Bunlara pabuç bırakmaması lazım" ifadelerini kullandı. <br>'BZI DEVLETLER İHTİRASLARINI GERÇEKLEŞTİREMEYİNCE BAŞLARI DÖNDÜ'<br>Libya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Akar, "Libya'da Kasım 2019'da askeri işbirliği anlaşması imzaladık. Kiminle? Sarac hükümeti ile imzaladık. Sarac hükümeti kim? Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya'daki hükümet. Dolayısıyla son derece meşru bir faaliyette bulunuyoruz. Ayrıca sayın Saraca, resmi mektubu ile sayın Cumhurbaşkanımıza başvuruda bulunuyor. Başbakan sıfatıyla kara,deniz ve hava unsurlarına yardımcı olunması için Libya'ya davet ediyor. Biz bu çerçevede oradayız. Biz Libya'da muhalif bir operasyon faaliyeti yapmıyoruz. Biz Sarac hükümetinin operasyonlarını yaptığı kendi silahlı güçlerine askeri işbirliği ve danışmanlık yapıyoruz. Bunların her birini konuşabilecek ve saklayacak hiçbir yanımız yok. Oradaki varlığımız meşru olduğunu ve Libya'daki kardeşlerimizin hak ve hukuklarının korunması başta olmak üzere insanlık adına orada olduğumuzu söylemeye devam ediyoruz. Bu silah konusunda biz son derece bilgili ve hazırlıklıyız. Maalesef Fransa başta olmak üzere bazı devletler kendi şahsi ihtiraslarını gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca başları döndü, sarhoş oldular. Son derece tutarsız eylemler peşindeler. Yalan, yanlış bir takım iddialar ortaya atıyorlar. Gemi meselesi oldu. Biz bütün bildiklerimizi NATO'nun ilgili sivil ve askeri makamlarına verdik. O konu devam ediyor. Bizim o konuda ne kadar haklı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi.<br>'OLDU BİTTİYE GÖZ YUMMAYACAĞIZ'<br>Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de yaşanan son durumu da anlatan Bakan Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta biz hukukumuzu korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri gece, gündüz demeden elinden gelen gayreti gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Bu meselenin dönüşümü söz konusu değildir. Burada herhangi bir oldu bittiye göz yummayacağımızı, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün de hayata geçemeyeceğini taraflara söylüyoruz. Bizim burada yaptığımız şeylerin bir tehdit olmadığını, hakkımızı, hukukumuzu korumak olduğunu, denizle alakalı menfaatlerimizin olduğunu, bu konulardaki anlaşmalara saygılı olduğumuzu, görüşmeye açık olduğumuzu, diyalogdan yana olduğumuzu, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu söylememize rağmen maalesef olayları çarpıtıyorlar" dedi. Akar, kıbrıs konusunda sözlerine şöyle devam etti:<br>'SÜKUNETLE İŞİMİZİ TAKİP EDİYORUZ'<br>"Konuşmaları ve sözleri çarpıtıyorlar. Kendilerince birtakım tahakkuku imkansız hedefler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Fakat bunun bir çözüm olmadığını, siyasi çözümün, diyaloğun, konuşmanın, görüşmenin, ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi ile ancak sorunların çözülebileceği kendilerine ifade ediliyor. Konuyu bilmeyen üçüncü tarafların bilmeden konuya girmesi işleri güçleştiriyor. Biz ne olursa olsun her halükarda yerimizdeyiz, hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. Bu azmi ve kararlılığı gösterirken diğer taraftan da işbirliğine hazır olduğumuzu kendilerine söylüyoruz. Bunu söylediğim zaman da bazen olayları ters anlatıyorlar. Olayları krize döndürmek gibi bir gayretleri var. Biz elimizden geldiğince sabırla asla geri adım atmadan hak ve hukukumuzdan ödün vermeden, fakat sabırla ve asaletle duruşumuzu sürdürüyoruz. Bu görüşme çerçevesinde 3 toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün yapılması lazım. Çeşitli sudan bahanelerle bu durumu geciktiriyorlar. Bizim toplantılardan korkumuz yok. Gerçekten bu asil milletin utanılacak bir yanı yok. Fakat çok ciddi olarak bir algı yönetimi var. Biz onun külfetini yaşıyoruz. Onun dışında bütün her şey açık. Bizim oradaki tacizler ve tecavüzler konusunda hassas olduğumuzu ve bu konularda elimizden geldiğince sükuneti sağlamaya çalıştığımızı söyledik. Provokasyonlara karşı arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Biz sükunetle işimizi takip ediyoruz. Kıbrıs konusunda sakın kendinize göre bir şeyler yapmaya çalışmayın. Biz orada garantörüz. İngiltere ve Yunanistan garantörlük hakkını kullanır, kullanmaz o kendi bilecekleri iş. Biz kullanacağız. Dolayısıyla biz orada olduğumuz sürece soydaşlarımıza bir şey yapamazsınız. Bizim dışımızda da herhangi bir oldu bittiyi denemeyin, üzülürsünüz. Test etmeyin, yapmayın."<br>'100 PİLOTTAN 80'İ GİTTİ'<br>FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Akar, "FETÖ ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları boşa gitti. Herhangi bir şekilde sonuç alamadılar alamayacaklar. İçimizdeki FETÖ'cü teröristler temizlendikçe silahlı kuvvetlerimizin sayısı azalmakla beraber bunu herhangi güç noksanlığına değil güç artışına neden olduğunu görüyoruz. Şu anda 15 Temmuz'daki 100 pilottan 80'i gitti. 20 pilot kaldı. 1 pilot 5 pilotun işini yapıyor. Kimse gık demiyor. Allah'a şükür o pilotlarımız hedefleri şakır şakır vuruyor. Binlerce tarihimizden süzülüp gelen milli manevi değerlerimizi mesleki değerlerimizin sembolü olan şanlı üniformayı hiçbir haine giydirmemekte kararlı olduğumuzu, bu mücadele de sonuna kadar gideceğimizden her kesin emin olmasını istiyorum" diye konuştu.<br>'180 BİN KİŞİNİN PCR TESTİ YAPILDI'<br>Koronavirüs ile mücadele konusuna da değinen Akar, "Kovid-19 meselesinde de Silahlı Kuvvetler üzerine düşeni yaptı. İlk günden itibaren bireysel ve kurumsal tedbirlerle çok şükür operasyon bölgelerinde tek bir vaka olmadı. Bizim Suriye, Irak'ın kuzeyi ve Libya'daki faaliyetlerimizde eksiksiz olarak Kovid'den etkilenmeden devam etti. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Silahlı Kuvvetler Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrikaları kullanmak suretiyle hem silahlı kuvvetlerimizin sağlık malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de halkımızın ihtiyaçlarına destek sağladık. Ayrıca dost müttefik ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını sağlayabildik. Maske, dezenfektan ve ilaç dahildir buna. Bunların hepsi yerli ve milli kaynaklarımızla üretildi. Daha sonra ilerleyen zamanda da arkadaşlarımız çalışmalarını geliştirdiler. Sahra solunum cihazı, termal ısı ölçer cihazı yapmak suretiyle geliştirip Mehmetçiğin hizmetine verdiler. Yeni normalleşme çalışması devam ediyor. Bir ara Kovid nedeniyle terhisleri durdurmuştuk. Şimdi terhisler açıldı. Asker hizmetine gelen arkadaşlar PCR yapıldı. 180 bin kişinin PCR testi Sağlık Bakanlığının katkısı ile yapıldı" diye konuştu.Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-25 20:26:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.