Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

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<br>İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.<br>Kulüp tesislerinde, teknik direktör Robert Prosinceki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve düz koşu koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirildi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-25 22:06:34<br>

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