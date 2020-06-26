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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altun, yeni restoranda inceleme yaptı

İHA

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi tarafından Pınarbaşı mesire alanında açılan restoran ve kafede inceleme yaptı.

Başkan Altun, yeni restoranda inceleme yaptı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi tarafından Pınarbaşı mesire alanında açılan restoran ve kafede inceleme yaptı.
Başkan Özkan Altun,"Eşsiz tabiat güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakan Pınarbaşı mesire alanımızda Bünyan Belediyesi olarak artık restoran ve kafe hizmeti de veriyoruz. Bir kaç küçük dokunuşun kaldığı yeni sosyal tesisimizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Hem yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik hem de misafirlerimizle sohbet ettik. Vatandaşlarımıza tabiatla içi içe sevdiklerini ve aileleriyle güzel vakitler geçirebilecekleri nezih bir tesis kazandırdık. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Vatandaşlar ise yeni tesisi beğendiklerini ifade ederek Başkan Altun'a teşekkür etti. Pınarbaşı mesire alanında açılan yeni restoran, kahvaltı, ızgara çeşitleri, balık ve içecek menüsü ile sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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