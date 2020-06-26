Tahkim Kurulu nihai kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayseri Amatör Küme ile ilgili nihai kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayseri amatör kümede oynanıp oynanmayacağı belli olmayan baraj maçı ile ilgili nihai kararını verdi.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nu 3 takımın 42 puanla tamamlaması sonrasında hangi 2 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseldiğine karar verilmesi için Tahkim Kurulu, baraj maçı oynanmasına karar verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gültepespor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli 26 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Gültepespor Kulübü'nün itirazının reddine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 13 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Gültepespor ile Kayserigücü arasında baraj maçı oynanmasına ve kazanan tarafın bir üst lige çıkmasına karar vermişti. Bu karara Gültepespor kulübü itiraz etmiş ve baraj maçı oynanmadan kendilerinin Süper Amatör Küme'ye yükselmesi gerektiği tezini savunmuştu.

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