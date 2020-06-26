Türbelerde 'YKS' yoğunluğu

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Kayseri'de yarın başlayacak olan YKS sınavı öncesinde türbelerde yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri'de yarın başlayacak olan YKS sınavı öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri türbelerde yoğunluk oluşturdu. Kentin manevi önderlerinden Seyyid Burhanettin Hazretleri Türbesi'ne gelen öğrenci ve veliler, Kur'anı Kerim okuyarak, dua etti.

Bazı öğrenci ve velilerde türbede bulunan vatandaşlara ikramda bulundu.

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