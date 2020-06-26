Kocasinan'da 10 noktada eş zamanlı çalışma

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 10 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, son olarak Sahabiye Mahallesi’ndeki Arda Sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımı kolaylaştırmak adına ilçenin dört bir yanında yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini kaydetti. Mahallelerde değişim ve dönüşümün aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yol medeniyettir’ anlayışı ile bütün mahallelerde yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Kocasinan’ı geleceğe taşıyarak dünya standartların üzerine çıkartacağız ve Yeni Kocasinan örnek teşkil edecek. 93 mahallemizin tümünde ‘Yeni Kocasinan’ da ki yeniliği göreceksiniz. Bütün amacımız, Kocasinan’ın bütün mahallelerinde gerekli olan ihtiyaçları anında hızlı bir şekilde çözebilmektir.”

Yenileme çalışmaları çerçevesinde çok sayıda yeni yolu tamamlayarak hizmete açan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, son olarak Sahabiye Mahallesi’nde yaklaşık 8 metre genişliğinde 250 metre uzunluğundaki Arda Sokakta, bin ton dolgu malzemesi, 450 ton temel malzeme ve 310 ton asfalt serimi gerçekleştirdi ve vatandaşın hizmetine sundu. Çalışmalar kapsamında Sahabiye, Fevziçakmak, Ziyagökalp, Beyazşehir, Alsancak, Kemer, Şeker, Mithatpaşa, Yavuzlar ve Yenimahalle gibi 10 noktada eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışması ise devam ediyor.

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