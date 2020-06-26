Tarlada Hint keneviri yetiştiren çiftçiye 10 ay hapis

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<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de babasına ait tarlada 37 kök Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan çiftçi Şadi A. (48), 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.<br>Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl Şadi A.'nın, babası Z.A.'ya ait tarlada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Tarlada yapılan aramada, 37 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şadi A. hakkında, Türk Ceza Kanunu´nun 2313 sayılı 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun' kapsamında dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Şadi A., hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Şadi A., "Mısır ektim çıkmadı. Tarlamı süremedim, bakımını yapamadım. Kenevir yetiştirmeyi bilmem, uyuşturucu da kullanmadım. Suçsuzum, beraat etmek istiyorum. Benim olayla hiçbir alakam yok" dedi.<br>Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Şadi A.'yı, 10 ay hapis cezasına çarptırarak, cezasını ertelemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-06-26 13:20:19<br>

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