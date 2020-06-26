Müvekkiline verilen cezaya itiraz etmeyen avukata 2,5 ay hapis cezası

<br>Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de müvekkili Osman E.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasına süresinde itiraz etmeyen avukat Özgür Ç'ye, tutuksuz yargılandığı davada 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.<br>2018 yılının Temmuz ayında meydana gelen oyda Osman E., 'resmî belgede sahtecilik' suçundan Kayseri 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nce açılan davada kendisinin avukatlığını yapması için Özgür Ç. ile anlaştı. Yargılama sonucunda sanık Osman E.'ye, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 7 günlük itiraz süresi boyunca karara itiraz edilmediğini öğrenen sanık Osman E., avukatı Özgür Ç.'den şikayetçi oldu. Avukat hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında müşteki Osman E. ile tutuksuz yargılanan avukat Özgür Ç., hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Özgür Ç., "Vekilliğini üstlendiğim doğrudur. O dönem, şahsi işlerimden dolayı çıkan kararı istinaf etmeyi unuttum. Kasti bir durumum yoktur. Bu konuda herhangi bir menfaatim de söz konusu değildir" dedi.<br>Şikayetçi olduğunu belirten Osman E. ise, "Davadan beraat etmek istiyordum, ceza aldım, şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Özgür Ç.'ye, 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi ve daha önceden bazı cezaları olması nedeniyle cezayı ertelemedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN<br>2020-06-26 14:35:47<br>
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