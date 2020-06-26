Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü

İHA

Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kayseri'de kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 16 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartarlar Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre F.M. ile Z.K. (16) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.M. üzerindeki bıçakla Z.K.'ya saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen F.M., adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başhekim Altıntop'tan, Başkan Akay'a şilt takdim etti
YEREL HABERLER Başhekim Altıntop'tan, Başkan Akay'a şilt takdim etti
Müvekkiline verilen cezaya itiraz etmeyen avukata 2,5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Müvekkiline verilen cezaya itiraz etmeyen avukata 2,5 ...
İntihar etmek için çatıya çıkan adamı, film izler gibi izlediler Kayseri’de vatandaşlar çatıya çıkan adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER İntihar etmek için çatıya çıkan adamı, film izler ...
Tarlada Hint keneviri yetiştiren çiftçiye 10 ay hapis
YEREL HABERLER Tarlada Hint keneviri yetiştiren çiftçiye 10 ay hapis
Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi, yaşamını yitirdi
Başkan Büyükkılıç'tan YKS'de ücretsiz ulaşım açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan YKS'de ücretsiz ulaşım ...
Kocasinan'da 10 noktada eş zamanlı çalışma
YEREL HABERLER Kocasinan'da 10 noktada eş zamanlı çalışma
Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül ...
Hacılar Stadyumu’nda çimler ekildi
YEREL HABERLER Hacılar Stadyumu’nda çimler ekildi
Mevsimlik işçiler ve çocuklarını mutlu eden etkinlik Mevsimlik işçilerin çocuklarına balon ve uçurtma dağıtıldı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin” Üreticiler ile beraber olmaktan dolayı mutluyuz”
YEREL HABERLER Mevsimlik işçiler ve çocuklarını mutlu eden ...
Türbelerde 'YKS' yoğunluğu
YEREL HABERLER Türbelerde 'YKS' yoğunluğu
Bahçesinde şahin buldu, belediyeye teslim etti
YEREL HABERLER Bahçesinde şahin buldu, belediyeye teslim etti
Tahkim Kurulu nihai kararını verdi
YEREL HABERLER Tahkim Kurulu nihai kararını verdi
Talas’ta okullar YKS’ye hazır
YEREL HABERLER Talas’ta okullar YKS’ye hazır
ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde Başhekimlik devir ...
Başkan Altun, yeni restoranda inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Altun, yeni restoranda inceleme yaptı
Kayseri Sanayisinde Covid-19 antikor tarama testleri başladı
YEREL HABERLER Kayseri Sanayisinde Covid-19 antikor tarama testleri ...
Yılın en iyileri yarışmasında İHA’ya 3 ödül
YEREL HABERLER Yılın en iyileri yarışmasında İHA’ya 3 ödül
Minik futbolculardan Kayserispor’a destek
YEREL HABERLER Minik futbolculardan Kayserispor’a destek
Rezervasyon yapmış olan turistler, hafta sonu kısıtlamasında muaf sayılacak
YEREL HABERLER Rezervasyon yapmış olan turistler, hafta sonu ...
Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor
Annesi ile tartışan kişi intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Annesi ile tartışan kişi intihara kalkıştı
Koronavirüs hastası: Bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası: Bir nişan yaptılar milletin ...
3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (3)
YEREL HABERLER 3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (3)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X