Kayseri bakanlarını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ziyaretleri için şehre gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu şehirde ağırladı. Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün geldiğimiz noktayı iyi değerlendirerek, bakanlarımızla da uyum içinde çalışıyoruz. Bu uyumun bir neticesi olarak Ankara’ya çok daha güçlü gidiyor ve elhamdülillah her istediğimizi alıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye gelen Milli ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun gelişinin Kayseri’yi geleceğe taşıyacak projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirme yönünde çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Şehrimizde birbirinden değerli üç bakanımızı misafir ettik. Biz hep söylüyoruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sadece belediye başkanlarımızla değil, valiliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla, AK Parti il yönetimimizle, milletvekillerimizle ve bakanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Rabbim, bu hizmet aşkını elimizden almasın.”

Kayseri’yi ziyaret eden üç bakanın da Kayseri’de gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundurduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Üç bakanımızdan da Kayseri’miz hakkında çok güzel bilgiler ve yorumlar aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız Adil Karaismailoğlu ise Kayseri genelindeki projeleri bugün yeniden değerlendirme imkanı bulduklarını ve devam eden projelerin bir an önce bitmesi için gerekli talimat ve takipleri yapacaklarını bizlere anlattı. Biliyorsunuz, Kayseri’nin merakla beklediği hızlı tren hattı var. Bakanımız Kayseri hattının bu anlamda projeleri tamamlandığını ve yatırım programını kesinleştiğinde Kayserililerle demir yolunu buluşturmuş olacaklarını söyledi. Ülkemize ve şehrimize yakışan projeler bunlar. İnşallah Kayseri’de değerli projeleri el ele, omuz omuza verip Kayserililerle buluşturacağız. Elhamdülillah diyorum. Birlik ve beraberliğimiz bizim bereketimiz. Bu sayede Kayseri’mizi her geçen dün daha da büyütüyor ve daha da geliştiriyoruz. Bulunduğumuz yerlerin hizmet etme yerleri olduğunu bilerek durmadan Kayseri’miz için hizmet ediyoruz. Mimar Sinan’ımızın da dediği gibi, ‘Yaptığın işi gönlünde hissedersen, ırmaklar çağlar içinde’ Biz şehrimize gönülden hizmet etmeye kendimizi adadık“ dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehrimize yapılan ve yapılacak olan tüm projeler için bize önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kayseri için yapılan tüm projelere katkı sağlayan ve destekleyen bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

