Kayseri\u2019nin Yahyal\u0131 il\u00e7esinde unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Yahyal\u0131 El Hal\u0131s\u0131n\u0131 ya\u015fatmak i\u00e7in Avrupa Birli\u011fi finans\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde haz\u0131rlanan proje kapsam\u0131nda dokuma kursu a\u00e7\u0131l\u0131yor. Yahyal\u0131 Belediyesi\u2019nin \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde T\u00fcrkiye K\u0131z\u0131lay Derne\u011fi Kayseri Toplum Merkezi, T\u00fcrkiye K\u0131z\u0131lay Derne\u011fi Kayseri \u015eubesi, Kayseri \u0130l G\u00f6\u00e7 \u0130daresi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Kayseri \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Kayseri \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc i\u015f birli\u011fiyle haz\u0131rlanan projenin protokol\u00fc t\u00f6renle imzaland\u0131. Yahyal\u0131 Belediye Binas\u0131nda imzalanan protokolde konu\u015fan Yahyal\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 Esat \u00d6zt\u00fcrk, y\u0131llard\u0131r ya\u015fat\u0131lan bir k\u00fclt\u00fcr\u00fcn miras\u0131 olan Yahyal\u0131 El Hal\u0131s\u0131n\u0131 ya\u015fatmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n i\u00e7inde bulunduklar\u0131n\u0131 belirtti. A\u00e7\u0131klama yapan Ba\u015fkan Esat \u00d6zt\u00fcrk, \u201c 6 tane kurulu\u015fumuzun ba\u015fkanlar\u0131 ve temsilcileri buradalar. B\u00fcy\u00fcklerimiz birlikte rahmetin oldu\u011funu s\u00f6ylerler. Bug\u00fcn bir g\u00fczelli\u011fin alt\u0131na hep birlikte imza ataca\u011f\u0131z. Ben, buradan T\u00fcrkiye K\u0131z\u0131lay Derne\u011fi Kayseri Toplum Merkezi\u2019ne, T\u00fcrkiye K\u0131z\u0131lay Derne\u011fi Kayseri \u015eubesi\u2019ne, Kayseri \u0130l G\u00f6\u00e7 \u0130daresi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne, Kayseri \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ve Kayseri \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne katk\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Unutulmaya y\u00fcz tutan bir sanat\u0131m\u0131z\u0131, bir de\u011ferimizi ayakta tutmak i\u00e7in bir araday\u0131z. Yahyal\u0131 Hal\u0131s\u0131, bir Kayseri markas\u0131, bir T\u00fcrkiye markas\u0131, bir D\u00fcnya markas\u0131d\u0131r. Yurtd\u0131\u015f\u0131ndan ithal edilen hal\u0131larla, Yahyal\u0131 El Hal\u0131s\u0131na biraz ilgi azalsa da alt\u0131n olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz el hal\u0131m\u0131z de\u011ferini asla kaybetmeyecek. Amerika\u2019da, Avrupa\u2019da ya\u015fayan insanlar bunun k\u0131ymetini \u00e7ok iyi biliyorlar. Hal\u0131lar\u0131m\u0131zda annelerin, ablalar\u0131n al\u0131n terleri, g\u00f6z nurlar\u0131 var. Hal\u0131m\u0131z bana g\u00f6re bir sanat eseri. De\u011feri kulland\u0131k\u00e7a artan ve zamanla antika de\u011feri kazanan bir sanat eseri. Bir\u00e7ok il ve il\u00e7ede oldu\u011fu gibi il\u00e7emizde de bir\u00e7ok Suriyeli insan ya\u015f\u0131yor. Biz onlara ensar vazifesi yapt\u0131k. \u0130n\u015fallah bu projeyle de g\u00f6\u00e7men vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 meslek edindirip ve kendi ayaklar\u0131 \u00fczerinde durmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z. \u0130n\u015fallah onlarda bu kurs sayesinde evlerine emeklerinin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6t\u00fcrecekler. Bu projeyle hem hal\u0131m\u0131z\u0131 ayakta tutacak, hem de g\u00f6\u00e7men vatanda\u015flar\u0131m\u0131z evlerine ia\u015fe g\u00f6t\u00fcrebilecekler. Bug\u00fcnlerde evlerimizde kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z hal\u0131lardan \u00fczerimize giydi\u011fimiz k\u0131yafetlere kadar bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcnde polyester kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 var. Haliyle bu \u00fcr\u00fcnler v\u00fccudumuzda elektrik \u00fcretmekteler. Ama tamamen do\u011fal y\u00fcnden \u00fcretilen iplerle dokunan hal\u0131m\u0131z, v\u00fccuttaki elektri\u011fi almaktad\u0131r. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n k\u0131ymetini bilen atalar\u0131m\u0131z, hep y\u00fcn \u00e7orap giymi\u015fler. \u0130n\u015fallah bu protokolle bir zamanlar her evde fabrika gibi \u00fcretilen hal\u0131m\u0131z\u0131 hayatta tutaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. T\u00fcrkiye K\u0131z\u0131lay Kayseri \u015eube Ba\u015fkan\u0131 \u015eener \u015eekerci\u2019 de konu\u015fmas\u0131nda, \u201c Belediyemize te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Sizlerin \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00fczel bir uygulama meydana geliyor. Toplamda 552 saat s\u00fcrecek kursumuzda g\u00fcnl\u00fck 6 saat \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lacak. 4 ay boyunca 15 vatanda\u015f\u0131m\u0131za ve 15 m\u00fclteci misafirimize kurs verece\u011fiz. Bu sayede hem unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f bir sanat\u0131 ayakta tutmu\u015f olaca\u011f\u0131z, hem de insanlara ge\u00e7im kaynaklar\u0131n\u0131 sa\u011flama \u015fans\u0131 verece\u011fiz. \u00d6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederiz\u201d \u0130fadelerini kulland\u0131. Protokolde konu\u015fan T\u00fcrkiye K\u0131z\u0131lay Derne\u011fi Kayseri Toplum Merkezi y\u00f6neticisi Ali Orhan\u2019 da, \u201c \u00d6ncelikle sizlere te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Bizim daha \u00f6ncede bu \u015fekilde yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z projeler var. Buradaki esas amac\u0131m\u0131z; \u0130nsanlar\u0131n, yeterliliklerini ve kapasitelerini art\u0131rabilmek. E\u011fitim verirken en \u00e7ok dikkat eti\u011fimiz nokta insanlara uygulamal\u0131 e\u011fitim verebilmektir. Bu sayede insanlar kurslarda g\u00f6rd\u00fcklerini tek ba\u015flar\u0131na yapabilecek hale gelmeleridir. Sizden de bu \u015fekilde bir proje gelince de\u011ferlendirmeye ald\u0131k. Ve bir\u00e7ok kurumumuzun da deste\u011fi ile projeyi hayata ge\u00e7iriyoruz. Kurumlar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.