Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA’ya konuştu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan: “Cumhurbaşkanımızla aynı soyadını taşıdığım için mutluyum” “Meslek lisesine gidiyorum dediğim zaman insanların yüzü düşüyor”

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görülen Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, “Meslek lisesine gidiyorum dediğim zaman insanların yüzü düşüyor” dedi.



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