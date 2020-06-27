Amatörde ligler birleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatörde ligler birleştirildi

İHA

Kayseri Birinci Amatör Küme ile İkinci Amatör Küme birleştirildi.

Amatörde ligler birleştirildi

Kayseri Birinci Amatör Küme ile İkinci Amatör Küme birleştirildi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, yazılı bir açıklama yaparak liglerin birleştirildiğini duyurdu.
Musa Soykarcı açıklamasında, "TFF Amatör Kurul toplantısı TFF Başkan vekili ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez başkanlığında İstanbul’da toplanarak illerimizdeki Amatör liglerin 20202021 sezonunda nasıl oynanacağı ile ilgili kararlar alındı. Buna göre; Süper Amatör Küme'de bu sezon ligden düşme olmayacak ve alttan gelen 6 takımla birlikte önümüzdeki sezon 20 takım yeralacak. 20192020 sezonunda 2 grup halinde oynanan 1. Amatör ve 2. Amatör ligimizin birleştirilerek 20202021 sezonunda 4 grup halinde oynanmasına karar verildi" dedi.
Musa Soykarcı, "20192020 sezonunda 14 takımla oynanan U19 ligimizin 2.Amatör Küme U19 ligi ile birleştirilerek 20202021 sezonunda 4 grup halinde oynatılmasına karar verildi" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehrin misafir odası Tacettin Veli Mahallesi'nde büyük çalışma başladı
YEREL HABERLER Şehrin misafir odası Tacettin Veli Mahallesi'nde ...
Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar belli oldu
YEREL HABERLER Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ahmet: Kendisi ile görüşmekten mutlu oldum
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ahmet: Kendisi ile ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen Ahmet Can İHA’ya konuştu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 12. Sınıf Öğrencisi Ahmet Can Erdoğan: “Cumhurbaşkanımızla aynı soyadını taşıdığım için mutluyum” “Meslek lisesine gidiyorum dediğim zaman insanların yüzü düşüyor”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferansla görüşen ...
Kayseri Üniversitesi’ne Hayırsever Desteği
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi’ne Hayırsever Desteği
Kayseri´de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri´de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası
Kocasinan’da YKS için dezenfekte seferberliği
YEREL HABERLER Kocasinan’da YKS için dezenfekte seferberliği
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hava ambulansı Hızır gibi yetişti
YEREL HABERLER Hava ambulansı Hızır gibi yetişti
ERÜ, THE Genç Üniversiteler dünya sıralamasında ilk 300 üniversite arasında
YEREL HABERLER ERÜ, THE Genç Üniversiteler dünya sıralamasında ilk ...
Başkan Palancıoğlu YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu YKS'ye girecek öğrencilere ...
Bakan Akar’a vatandaşlardan sevgi seli: "Allah sizlerden razı olsun"
YEREL HABERLER Bakan Akar’a vatandaşlardan sevgi seli: "Allah ...
Melikgazi’de “Arabalı Sinema” için siz de yerinizi alın
YEREL HABERLER Melikgazi’de “Arabalı Sinema” için siz de yerinizi ...
Başkan Öztürk: “Yahyalı halısını ayakta tutacağız”
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: “Yahyalı halısını ayakta tutacağız”
Kayseri bakanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Kayseri bakanlarını ağırladı
Başhekim Altıntop'tan, Başkan Akay'a şilt takdim etti
YEREL HABERLER Başhekim Altıntop'tan, Başkan Akay'a şilt takdim etti
Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 1 ölü
Müvekkiline verilen cezaya itiraz etmeyen avukata 2,5 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Müvekkiline verilen cezaya itiraz etmeyen avukata 2,5 ...
İntihar etmek için çatıya çıkan adamı, film izler gibi izlediler Kayseri’de vatandaşlar çatıya çıkan adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER İntihar etmek için çatıya çıkan adamı, film izler ...
Tarlada Hint keneviri yetiştiren çiftçiye 10 ay hapis
YEREL HABERLER Tarlada Hint keneviri yetiştiren çiftçiye 10 ay hapis
Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi, yaşamını yitirdi
Başkan Büyükkılıç'tan YKS'de ücretsiz ulaşım açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan YKS'de ücretsiz ulaşım ...
Kocasinan'da 10 noktada eş zamanlı çalışma
YEREL HABERLER Kocasinan'da 10 noktada eş zamanlı çalışma
Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X